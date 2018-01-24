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Препятствием к урегулированию карабахского конфликта президент Армении Серж Саргсян считает максималистские ожидания Азербайджана


Препятствием к урегулированию карабахского конфликта являются максималистские ожидания Азербайджана от исхода переговоров. Как передает «Арменпресс», об этом в своем выступлении  с трибуны ПАСЕ сказал президент Армении Серж Саргсян, отвечая на вопрос одного из депутатов.

 «Если международное сообщество поможет Азербайджану избавиться от иллюзий и прийти на поле реалий, то, думаю, что за короткое время мы сможем достичь успеха»,- сказал он.

По его словам, карабахский конфликт мешает народам обеих стран развиваться, отнимает жизни, исчерпывает ресурсы. «Действительно, есть необходимость решения этого конфликта. Переговорному процессу мешает и то, что не выполняются договоренности. В 2016 году Азербайджан предпринял масштабные боевые действия. Затем состоялись встречи в вене, Санкт-Петербурге, Женеве. На этих встречах мы приш;и к определенным соглашениям о создании элементов доверия. Мы решили создать механизмы расследования нарушений режима прекращения огня, расширить полномочия Личного представителя действующего председателя ОБСЕ, ослабить напряженность»,- сказал президент Армении Серж Саргсян.

По его словам, всего этого не случилось, так как сразу после встреч из уст высокопоставленных азербайджанских чиновников прозвучали заявления о том, что это – суть заявления сопредседателей, а вопрос Нагорного карабаха – внутренний вопрос Азербайджана. «В такой ситуации, конечно, скорейшего решения вопроса или интенсивного продвижения переговоров ожидать не приходится»,- сказал президент Армении Серж Саргсян.


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