Новое соглашение с ЕС открывает новые перспективы перед Арменией: Серж Саргсян

Армения многого достигла в 2-сторонних и многосторонних отношениях с европейскими странами. Как передает «Арменпресс», об этом в своем выступлении с трибуны ПАСЕ сказал президент Армении Серж Саргсян, отвечая на вопрос о достижениях Армении.

«И в 2016, и в 2017 годах Комитет министров СЕ и содокладчики ПАСЕ констатировали прогресс Армении»,- сказал президент Армении Серж Саргсян.

Он также привел по этому поводу пример: «В 2008 году, когда я был избран президентом Армении, перед нами стояли вызовы, у нас были напряженные отношения с Советом Европы, нам даже угрожали санкции. Спустя 10 лет мы уже говорим о достижениях Армении»,- сказал президент Армении Серж Саргсян.

По его словам, всего 2 месяца назад Армения подписала новое соглашение с ЕС, которое открывает новые перспективы перед Арменией.сказал президент Армении Серж Саргсян