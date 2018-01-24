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Новое соглашение с ЕС открывает новые перспективы перед Арменией: Серж Саргсян


Армения многого достигла в 2-сторонних и многосторонних отношениях с европейскими странами. Как передает «Арменпресс», об этом в своем выступлении  с трибуны ПАСЕ сказал президент Армении Серж Саргсян, отвечая на вопрос о достижениях Армении.

 «И в  2016, и в 2017 годах Комитет министров СЕ и содокладчики ПАСЕ констатировали прогресс Армении»,- сказал президент Армении Серж Саргсян.

Он также привел по этому поводу пример: «В 2008 году, когда я был избран президентом Армении, перед нами стояли вызовы, у нас были напряженные отношения с Советом Европы, нам даже угрожали санкции. Спустя 10 лет мы уже говорим о достижениях Армении»,- сказал президент Армении Серж Саргсян.

По его словам, всего 2 месяца назад Армения подписала новое соглашение с ЕС, которое открывает новые перспективы перед Арменией. «Мы считаем себя европейцами, независимо от того, считают ли нас таковыми сами европейцы. И наше сотрудничество с европейскоми странами и организациями проистекает из нашего внутреннего убеждения, никто нас к этому не принуждает»,-  сказал президент Армении Серж Саргсян.


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