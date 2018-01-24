Ученые создали универсальную вакцину от самых опасных видов гриппа

Американские молекулярные биологи создали и успешно проверили на мышах экспериментальную нановакцину от фактически всех штаммов вируса гриппа типа А, вызывающих самые серьезные эпидемии, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Наша вакцина состоит из фрагментов различных белков вируса, которые почти не меняются по мере его эволюции. По этой причине иммунная реакция затрагивает все штаммы гриппа, что нехарактерно для обычных сезонных прививок, обычно нацеленных на ту часть вируса, которая быстрее всего меняется. Наша вакцина не имеет подобного недостатка, и в будущем, когда завершатся клинические испытания, она даст человеку защиту от гриппа на очень долгое время", — заявил Лей Дэн (Lei Deng) из университета штата Джорджия в Атланте (США).