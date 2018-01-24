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Армения выполнила основные обязательства по демократическим преобразованиям, взятые перед Советом Европы: Серж Саргсян


Благодаря проявленной политической воле и совместной конструктивной работе с Советом Европы, Армения смогла преодолеть множество препятствий и достичь глубинных изменений. Как передает «Арменпресс», об этом в своем выступлении  с трибуны ПАСЕ сказал президент Армении Серж Саргсян.

«Когда я имел честь выступать с этой высокой трибуны в прошлый раз – в 2013 году, Армения председательствовала в СЕ, и это было важной вехой на пути интеграции в семью европейских народов. Думаю, мы сделали это с честью»,- сказал президент Армении Серж Саргсян.

Он напомнил, что завтра – 25-го января, исполняется 17 лет с тех пор, как Армения присоединилась к Совету Европы. «Мы осознавали, какой путь нам предстоит пройти. Осознавали также, что построение демократии без помощи евроструктур будет нелегким делом. Благодаря проявленной политической воле и совместной конструктивной работе с Советом Европы, Армения смогла преодолеть множество препятствий и достичь глубинных изменений.

Сегодня, в этом зале, я с гордостью могу сказать, что Армения выполнила основные обязательства по демократическим преобразованиям, взятые перед Советом Европы»,- сказал президент Армении Серж Саргсян.


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