Армения выполнила основные обязательства по демократическим преобразованиям, взятые перед Советом Европы: Серж Саргсян
Благодаря проявленной политической воле и совместной конструктивной работе с Советом Европы, Армения смогла преодолеть множество препятствий и достичь глубинных изменений. Как передает «Арменпресс», об этом в своем выступлении с трибуны ПАСЕ сказал президент Армении Серж Саргсян.
«Когда я имел честь выступать с этой высокой трибуны в прошлый раз – в 2013 году, Армения председательствовала в СЕ, и это было важной вехой на пути интеграции в семью европейских народов. Думаю, мы сделали это с честью»,- сказал президент Армении Серж Саргсян.
Он напомнил, что завтра – 25-го января, исполняется 17 лет с тех пор, как Армения присоединилась к Совету Европы. «Мы осознавали, какой путь нам предстоит пройти. Осознавали также, что построение демократии без помощи евроструктур будет нелегким делом. Благодаря проявленной политической воле и совместной конструктивной работе с Советом Европы, Армения смогла преодолеть множество препятствий и достичь глубинных изменений.Сегодня, в этом зале, я с гордостью могу сказать, что Армения выполнила основные обязательства по демократическим преобразованиям, взятые перед Советом Европы»,- сказал президент Армении Серж Саргсян.
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