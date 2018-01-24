Психологи рассказали, как сделать подростка счастливым

Ученые из университета Сан-Диего (штат Калифорния) установили, что подростки, которые проводят у монитора меньше часа в день, испытывают большее удовлетворение от жизни, чем их сверстники, зависимые от компьютера. Как передает Арменпресс, исследование опубликовано в журнале Американской психологической ассоциации Emotion, коротко о нем сообщает The Independent.

Специалисты изучили базы данных с информацией о психологическом здоровье миллиона американцев в возрасте до 18 лет, обратив внимание на их социальное поведение и привычки. В результате выяснилось, что заядлые геймеры, любители ТВ-программ и соцсетей, которые по несколько часов сидят у экрана, чаще называют себя несчастными.

Подчеркивается, что этот фактор сильно снижает уровень удовлетворенности жизнью.

руководитель группы исследователей Джин Твинж рекомендует молодым людям проводить меньше времени за электронными девайсами, сократив его до двух часов в день. Она также советует чаще общаться в реальной жизни и находить новых друзей в офлайне.