Ученые назвали опасность чистого воздуха для планеты

Очищение воздуха от загрязняющих веществ может способствовать глобальному потеплению. К такому выводу пришла группа ученых из Великобритании, США, Норвегии и Германии. Результаты их исследований описаны в журнале Geophysical Research Letters, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ученые смоделировали несколько вариантов изменения климата, которые предусматривают исчезновение аэрозолей (сульфатов и сажи). Они выяснили, что очищение атмосферы от таких веществ при современном уровне диоксида углерода усилит парниковый эффект, а средняя температура вырастет на 0,5-1,1 градуса Цельсия.

Дело в том, что аэрозоли выполняют роль защитного барьера, который поглощает часть солнечной радиации. Оставшись без такого "щита", планета будет нагреваться быстрее, что в свою очередь, приведет к продолжительным засухам и наводнениям.