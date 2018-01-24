В ПАСЕ началось выступление президента Армении. Прямая трансляция
15:06, 24 Январь, 2018
В Парламентской Ассамблее Совета Европы началось выступление президента Армении Сержа Саргсяна. Как передает «Арменпресс», находится с рабочим визитом в Страссбурге, прибыл в ПАСЕ, где его встретил новоизбранный председатель этой организации Микеле Николетти.
После своего выступления президент Армении Серж Саргсян ответит на вопросы присутствующих.
Состоялась встреча президента Армении Сержа Саргсяна с Генсеком СЕ Тьорборном Ягландом. Планируются также встречи президента Армении Сержа Саргсяна с председателем ЕСПЧ Гидо Раймондом, председателем Венецианской комиссии Джанни Букикьо и новоизбранным председателем ПАСЕ Микеле Николетти.
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