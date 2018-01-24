Посол Армении встретился с министром обороны Грузии

Посол Республики Армения в Грузии Рубен Садоян 24 января встретился с министром обороны Грузии Леваном Изория.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, в начале встречи посол Садоян передал министру Левану Изория привет от министра обороны Армении Вигена Саркисяна.

Собеседники обменялись мнениями о ходе мероприятий, предусмотренных программой военного сотрудничества между Арменией и Грузией, и о дальнейших перспективных направлениях сотрудничества, в этом контексте придав особую важность сотрудничеству в области военного образования и военной медицины.

Министр Изория выразил удовлетворение в связи с военным сотрудничеством между двумя странами и заявил, что в этом году запланирован его официальный визит в Армению.

Во встрече принимали участие первый заместитель министра обороны Грузии Лела Чиковани, военный атташе Посольства Армении в Грузии, полковник Самвел Рамазян и советник Посольства Карен Парунакян.