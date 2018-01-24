Собчак пригласили на традиционный молитвенный завтрак с участием президента США

Кандидат в президенты РФ, журналистка и телеведущая Ксения Собчак приглашена в США на молитвенный завтрак 1 февраля, где традиционно присутствует президент США, сказала пресс-секретарь Собчак Ксения Чудинова.

"Возможно, Ксения посетит это мероприятие. Если получится, она будет присутствовать", - как передает Арменпресс, об этом сказала Чудинова "Интерфаксу" в среду.

В этом году пройдет уже 66-й такой "завтрак", который ежегодно устраивают в первый четверг февраля. Завтрак организуется конгрессом США вместе с христианской организацией Fellowship Foundation, на него приглашаются представители бизнеса, политики, общественные и религиозные деятели, всего - около 3 тыс. человек из нескольких десятков стран.