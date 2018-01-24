Во время саммита Франкофонии в Ереване будут представители почти половины стран мира: Серж Саргсян

Президент Армении Серж Саргсян, который находится с рабочим визитом во Франции, заявил в беседе с газетой L'Express о том, что проведение саммита Франкофонии в Ереване является самым крупным меропрятием, организуемым в Армении в истории развития армяно-французских отношений. Как передает «Арменпресс», этим он особо оценил важность проведения саммита Франкофонии в Ереване.

«Мы сможем представить Армению всему миру, мы сделаем все возможное, чтобы саммкит прошел удачно. Во время саммита Франкофонии в Ереване будут представители почти половины стран мира, причем, в основном, на уровне глав государств»,- сказал он, отвечя на вопрос, каково значение для Армении проведения саммита Франкофонии в Ереване.

Президент Армении Серж Саргсян подчеркнул, что в рамках саммита будет проведен и экономический форум, который призван объединить франкоговорящих предпринимателей во всем мире.