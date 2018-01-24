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Первые в мире платиновые туфли украсили бриллиантами


В Дубае на продажу выставили туфли-лодочки с бриллиантами. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что туфли ручной работы инкрустированы белыми бриллиантами общим весом 54 карата и белыми сапфирами общим весом более 416 карат. Также подошва и каблуки пары покрыты золотом и платиной. Первые в мире туфли с таким количеством драгоценных камней входят в коллекцию Royal местного дизайнера Jada Dubai.

На создание пары команда ювелиров потратила более года. На это их вдохновила принцесса Диана и Грейс Келли. Купить лодочки можно за 215 тысяч фунтов (300 тысяч долларов).

 

 




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