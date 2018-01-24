WP: Google потратила рекордные $18 млн на расширение влияния в Вашингтоне

Компания Google в прошлом году впервые потратила на расширение своего влияния в Вашингтоне больше остальных компаний. Как передает Арменпресс, об этом сообщила во вторник газета The Washington Post, в распоряжение которой попала соответствующая документация.

Google побила собственный рекорд, выделив более $18 млн на лоббирование своих интересов в Конгрессе, госучреждениях и Белом доме в таких сферах, как иммиграция, налоговая реформа и антимонопольные меры. Средства также пошли на оказание влияния на законодателей с целью регулирования интернет-рекламы.

Но и другие компании стараются не отставать. Так, Facebook, Amazon и Apple в 2017 году побили свои прошлые рекорды в деле выделения средств на лоббистскую деятельность. Facebook увеличила расходы на 32% (более $11 млн) в 2017 году по сравнению с предыдущим годом, в то время как Apple - на 51% (более $7 млн), а Amazon - на 16% (около $13 млн). В совокупности четыре компании потратили около $50 млн на расширение своего влияния в Вашингтоне за первый год президентства Дональда Трампа.





