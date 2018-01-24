Время в Ереване: 11:07:36,   24 Январь

В Швейцарии состоялись протесты против приезда Трампа в Давос


Сотни человек вышли на акции протеста по всей Швейцарии, чтобы выразить недовольство планами президента США Дональда Трампа приехать на Всемирный экономический форум в Давос. Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом сообщают в среду швейцарские СМИ.

Протесты прошли вечером во вторник во многих городах, в том числе в Цюрихе, Женеве, Фрайбурге, Лозанне, Невшателе и Беллинцоне.

Самая большая демонстрация состоялась в Цюрихе, там собрались более тысячи человек.

На акцию протеста в Лозанне пришли около 300 человек. Они выложили на земле надпись из свечей: "Трампа здесь не ждут".

Протестующие скандировали лозунги, обвиняя американского лидера в "расизме, сексизме и гомофобии". Кроме того, участники демонстраций недовольны иммиграционной политикой Трампа.

 

 




Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации