Греция отказывается экстрадировать сбежавших из Турции военнослужащих

Греция продолжает отрицательно отвечать на требования турецкой стороны об экстрадиции сбежавших из Турции после подавления попытки военного переворот 2016 года военнослужащих.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Diken.

Министр юстиции Греции Ставрос Контонис заявил, что они предложили Турции судить их в Греции, и это предложение остается в силе.

В свою очередь, турецкая сторона продолжает требовать выдать военнослужащих, утверждая, что этот вопрос чрезвычайно важен для Турции.

Сбежавшие после подавления попытки военного переворота 15-го июля в Турции в Грецию 8 турецких военнослужащих попросили в Греции политического убежища; их просьбы о предоставлении убежища не были приняты - под давлением Турции. :

Вечером 15-го июля власти Турции заявили о попыке военного переворота в стране; в свою очередь, военные сделали сообщение о том, что взяли власть в свои руки. Утром 16-го июля повстанцы начали сдаваться, попыка военного переворота была подавлена.

Власти обвинили в организации попытки переворота Фетулла Гюлена – лидера религиозной организации «Хизмет Харекети», считающегося нурсистским (нурчулар), ппропагандирующего ислам. Гюленовцы пропагандируют тершимость, межконфессиональный диалог, совместимость ислама и демократии.

По обвинению в участии в попытке государственного переворота были арестованы, уволены и подвергаются гонениям тысячи последователей Гюлена и те, кого подозревают в связях с ним и с движением«Хизмет Харекети».

Эрдоган пытается добиться экстрадиции Гюлена США, где тот проживает в штате Пенсильвания. Гюлен, в свою очередь, всячески отрицает свою причастность к перевороту и критикует Эрдогана.