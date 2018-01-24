Мануэл Петросян – чемпион Амении по быстрым шахматам

Мануэл Петросян стал чемпионом Амении по быстрым шахматам 2018 года. Как передает «Арменпресс», он набрал 6,5 очков из 8 возможных и стал чемпионом Амении по быстрым шахматам 2018 года. По 6 очков набрали Айк Мартиросян, Тигран Арутюнян, Завен Андриасян, Арман Пашикян. По дополнительным очкам, на втором месте - Айк Мартиросян, на третьем - Тигран Арутюнян.

В первенстве Армении по быстрым шахматам 2018 года принимали участие 58 шахматистов.