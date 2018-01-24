Дамаск и сирийская оппозиция подтвердили участие в переговорах в Вене 25-26 января

Делегации сирийского правительства и оппозиции подтвердили свое участие в новом раунде переговоров по Сирии в Вене на этой неделе. Об этом сообщили "Интерфаксу" в среду в офисе спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

"Приглашенные делегации подтвердили свое участие", - сообщил собеседник агентства,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Ранее офис де Мистуры сообщил, что переговоры по сирийскому урегулированию возобновятся в Вене 25-26 января, их главной темой станет обсуждение вопросов конституции Сирии.