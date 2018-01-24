Путин поздравил с юбилеем Юрия Башмета

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста СССР, художественного руководителя камерного ансамбля "Солисты Москвы" и Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрия Башмета с 65-летним юбилеем. Текст поздравительной телеграммыопубликован в среду на сайте Кремля.

"Вас знают как выдающегося исполнителя и дирижера, яркого, неординарного, увлеченного человека. Многогранность вашего таланта раскрылась и в других важных начинаниях - вы уделяете огромное внимание поддержке молодых дарований, активно воплощаете в жизнь востребованные творческие, просветительские инициативы. Искренне заботитесь о сохранении великих традиций отечественного искусства", - отметил Путин.

Президент пожелал артисту здоровья, неиссякаемого вдохновения и всего самого доброго,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Башмет в среду отмечает 65-летие. Юбилей для артиста станет двойным - также исполняется 50 лет его карьере альтиста, что сам Башмет считает гораздо более важным событием. День рождения Башмет встретит на сцене Концертного зала имени П. И. Чайковского в Москве.