Армения и Иран ведут стабильный политический диалог: Серж Саргсян

Президент Армении Серж Саргсян, который находится с рабочим визитом во Франции, заявил в беседе с газетой L'Express о том, что отношения с Ираном, имеющие 2-тысячелетнюю историю, являются жизненно важными для Армении.« Армения и Иран ведут стабильный политический диалог, взаимные визиты достаточно часты»,- сказал он.

«Хотелось бы напомнить, что Тегеран всегда сохранял нейтральный и сбалансированный подход в вопросе карабахского конфликта, несмотря на то, что Азербайджан пытался использовать фактор общей религии. Отношения с Ираном носят позитивный характер, что еще раз подчеркивает, что Армения уважает своих соседей и их культуру»,- сказал он.

Как передает «Арменпресс» , на вопрос о том, обеспокоеена ли Армения ядерной программой Ирана, президент Армении Серж Саргсян ответил, что соглашение 2015 года по данному вопросу имеет, по мнению Армении, исключительно важное значение. «Рад, что Франция поддерживает это соглашение, о чем четко заявил президент Макрон»,- сказал президент Армении Серж Саргсян.