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Друг Армена Джигарханяна рассказал о состоянии актера


Актер и режиссер Армен Джигарханян выписался из Городской клинической больницы № 1 имени Н.И. Пирогова в Москве, он чувствует себя нормально, рассказал РИА Новости друг актера Артур Согомонян.

На прошлой неделе он сообщил, что Джигарханян был госпитализирован из-за вируса,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Армен Борисович выписался, сейчас он дома, чувствует себя нормально, возможно, в понедельник заедет в театр", — сказал Согомонян.




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