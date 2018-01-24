Генрих Мхитарян ответил на блиц-вопросы пресс-службы «Арсенала»
Капитан сборной Армении по футболу и полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян ответил на блиц-вопросы пресс-службы «Арсенала».
Как передает «Арменпресс», вопросы ксались как футбола, так и других тем.
Первое футбольное воспоминание: «Воспоминание связано с игрой моего отца, когда он играл в «Валансе».
Первая футболка: Футболка команды «Милан».
Герой детства: Зинедин Зидан – он был на поле артистом.
Первое воспомнание об «Арсенале»: Игра в «Хайбер»(бывший стадион «Арсенала» - ред.).
Лучший игрок «Арсенала» всех времен: Тьерри Анри.
Лучший игрок в истории футбола: Лионель Месси.
Лучший матч: Финал Лиги Европы прошлого года.
Кличка: Не имею.
Любимый фильм. «300 спартанцев».
Какова твоя песня?: «Mkhitaryan, Henrikh Mkhitaryan, he is our midfield Armenian»:
Любимая книга: Их много, последняя - «Алхимик» Коэльо.
Хобби: Спать, отдыхать, наслаждаться жизнью.Каков Северный Лондон? … Северный Лондон – красный (цвет «Арсенала»)