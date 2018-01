Капитан сборной Армении по футболу и полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян ответил на блиц-вопросы пресс-службы «Арсенала».

Как передает «Арменпресс», вопросы ксались как футбола, так и других тем.

Первое футбольное воспоминание: «Воспоминание связано с игрой моего отца, когда он играл в «Валансе».

Первая футболка: Футболка команды «Милан».

Герой детства: Зинедин Зидан – он был на поле артистом.

Первое воспомнание об «Арсенале»: Игра в «Хайбер»(бывший стадион «Арсенала» - ред.).

Лучший игрок «Арсенала» всех времен: Тьерри Анри.

Лучший игрок в истории футбола: Лионель Месси.

Лучший матч: Финал Лиги Европы прошлого года.

Кличка: Не имею.

Любимый фильм. «300 спартанцев».

Какова твоя песня?: «Mkhitaryan, Henrikh Mkhitaryan, he is our midfield Armenian»:

Любимая книга: Их много, последняя - «Алхимик» Коэльо.

Хобби: Спать, отдыхать, наслаждаться жизнью.

Северный Лондон – красный (цвет «Арсенала»)