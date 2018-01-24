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В Пекине закроют около 500 расположенных в черте города предприятий


Власти Пекина к концу 2018 года намерены закрыть около 500 расположенных в черте города предприятий, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

К настоящему моменту известно, что закрыты будут ряд фабрик, чье производство сильно загрязняет окружающую среду. При этом за пределы города будут вынесены порядка 40 госкомпаний и оптовые рынки,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Власти Пекина в последние годы стараются ограничить приток в столицу населения из провинции, люди едут в Пекин в поисках работы. К 2020 году столичные власти намерены выполнить план по ограничению численности населения Пекина 23 миллионами человек и в будущем не превышать эту планку.

 




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