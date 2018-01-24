Французы назвали главным источником информации радио

Большинство французов по-прежнему выбирают радио в качестве главного источника информации. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой Kantar Sofres для газеты La Croix.

Согласно результатам обнародованного исследования, число тех, кто узнает новости по радио, увеличилось за минувший год на 4% и в настоящий момент составляет 56%. При этом, как отмечают социологи, это СМИ популярно у более старшего поколения, которое имеет высокий социальный статус.

Вторым по популярности источником информации во Франции, как показал опрос, являются газеты и журналы - их выбирают 52% опрошенных. Исследователи обращают внимание, что телевидение у французов занимает лишь третье место по популярности. В качестве источника новостей его выбирают лишь 48% принявших участие в исследовании.

Французские социологи обращают особое внимание на то, что популярность интернета во Франции и доверие к нему снижается с каждым годом. В настоящий момент только один из пяти французов считает информацию в глобальной Сети достоверной. Эксперты связывают это с распространением большого количества фальшивых новостей за последний год. Особенно явно эта тенденция проявилась во время президентской кампании 2017 года, которая была отмечена регулярными вбросами в социальных сетях.

По информации специалистов Kantar Sofres, только 25% французов пользуются интернетом для того, чтобы узнать последние новости. При этом за минувший год число таковых уменьшилось на 1%. Основной аудиторией глобальной Сети по-прежнему является молодежь,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Социологи отмечают, что главной проблемой всех СМИ является распространение недостоверной информации. Около 90% респондентов заявили, что хотели бы видеть больше правдивых новостей в медиа. Подавляющее большинство французов также высказались в поддержку предложения президента Франции Эмманюэля Макрона принять закон о противодействии ложным новостям в интернете.

Опрос также показал, что больше половины респондентов не верят в существование независимых журналистов. Многие считают, что работники СМИ находятся под давлением политических партий или владельцев изданий, которые спонсируют их работу.

Исследование было проведено с 4 по 8 января. В опросе приняли участие больше тысячи французов старше 18 лет.



