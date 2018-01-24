Apple начнет продажу смарт-динамика HomePod в феврале

Американская компания Apple начнет продажу в США своего смарт-динамика HomePod с функциями домашнего помощника в начале февраля. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на официальном сайте компании.

В нем отмечается, что HomePod "начнет поступать в магазины, начиная с пятницы, 9 февраля, а для заказа по сети будет доступен с этой пятницы, 26 января, в США, Соединенном Королевстве и Австралии".

В Apple также сообщили, что "HomePod поступит во Францию и Германию этой весной", о других государствах в компании пока не сообщают,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Стоимость HomePod составит в США $349. Впервые устройство было представлено в июне 2017 года на конференции разработчиков программного обеспечения Apple в Сан-Хосе (штат Калифорния). Новинка от Apple принадлежит к разновидности так называемых умных колонок, которые подключаются к интернету, реагируют на голос и выполняют различные запросы пользователя - от проигрывания музыки до включения бытовой техники и совершения покупок в сети.

В Apple отмечают, что HomePod может оповещать пользователя о последних новостях ряда популярных американских СМИ или о прогнозе погоды.



