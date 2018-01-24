Мадуро заявил о готовности снова избираться в президенты Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что будет баллотироваться на второй срок в случае, если партия одобрит его кандидатуру, сообщает венесуэльский телеканал "Телесур".

"Я - скромный работник, скромный представитель народа. Если Единая социалистическая партия Венесуэлы сочтет, что я должен стать кандидатом в президенты, я в вашем распоряжении", - сказал он журналистам в Каракасе,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Представитель партии в свою очередь подтвердил, что Мадуро, вероятно, будет единственным кандидатом от партии.

Выборы президента пройдут в стране до конца апреля, сообщили в Учредительном собранит Венесуэлы.