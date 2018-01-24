Армен Джигарханян выписан из больницы

Актер и режиссер Армен Джигарханян, который был госпитализирован 17 января, выписан из Городской клинической больницы №1 имени Н. И. Пирогова. Как сообщил ТАСС источник в медицинских кругах, состояние режиссера удовлетворительное.

"Армена Борисовича выписали из больницы накануне вечером. Состояние артиста удовлетворительное", - сказал собеседник агентства,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Джигарханян был госпитализирован из своего театра в Москве с подозрением на гипертонический криз. Ранее сообщалось, что у врачей были подозрения на невралгию, они также не исключали, что артист мог подхватить вирус. Медики провели осмотр, сделали ЭКГ, рентген и другие процедуры, никаких серьезных заболеваний у него выявлено не было.

В минувшее воскресенье медики перевелиДжигарханяна в кардиологию, где ему провели кардиомониторинг, так как опасались осложнений на сердце из-за вируса.





