Несмотря на то, что проходимсть участка Мартуни-Гетап 23-го января была обеспечена, по причине метели в ночь на 24-е января проходимость дороги вновь ухудшилась. Как сообщили «Арменпресс» в ООО «Шант-Сейран», которое осуществляет обслуживание дорожного строительства на этом участке, перевал Варденяц оставался закрытым по причине метели один день - 22-го января. В отдельных местах на этой дороге высота снежного покрова достигала от 70 см до 1 м, и труднопороходимым является участок протяженностью примерно в 10 км. Сейчас на перевале Варденяц осуществляются очищение, расширение и обработка дороги на этих участках.

Хосров Хлгатян