Более 60 тысяч филиппинцев эвакуировали из-за угрозы извержения вулкана

Более 60 тысяч филиппинцев были вынуждены покинуть дома из-за угрозы извержения вулкана Майон, следует из сообщения Национального совета по управлению в чрезвычайных ситуациях (NDRRMC).

"По данным на 06.00 (01.00 мск) 24 января, в общей сложности 18372 семей/71373 человек были затронуты (действием вулкана — ред.) … из них 14483 семьи/55068 человек в настоящее время находятся в 59 центрах эвакуации (ECs).. Еще 1395 семей/6156 человек были эвакуированы не в ECs", — говорится в сообщении,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По последним данным, в ночь на среду были зафиксированы выбросы лавы на высоту от 3000 до 5000 метров. В 17 городах и муниципалитетах закрыты школы. Более 50 внутренних и международных рейсов были отменены.