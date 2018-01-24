Человек будет знать, каким воздухом он дышит: в Армении вводится единая система мониторинга окружающей среды

Благодаря единой государственной системе мониторинга, общественность будет оперативно осведомляться о загрязнениях окружающей среды. Проблемы станут осязаемыми, будут установлены приоритеты, проблемы будут решаться. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказала замдиректора «Центра по мониторингу окружающей среды и информации» Министерства экологии Армении Гаянэ Шахназарян.

«Несмотря на то, что мониторинг окружающей среды осуществляется различными ведомствами, однако при этом нет единого, систематизированного подхода и обобщенной информации, которая будет доступна обществу. Например, в Министерстве экологии Армении разрабатывается и проводится мониторинг по различным составляющим, однако полученная информация недостаточна для оценки состояния экосистемы. Исходя из этого, целью было поставлено обозначение всех упущений и предоставление информации обществу. После принятия этой концепции, мы на чали непосредственное осуществление мероприятий в ее рамках. Это обеспечит более эффективное проведение политики Министерства экологии, общественность будет оперативно осведомляться о загрязнениях окружающей среды»,- сказала замдиректора «Центра по мониторингу окружающей среды и информации» Министерства экологии Армении Гаянэ Шахназарян.

В данный момент человек узнает о поллюциях в атмосферном воздухе самое ранне – через месяц после их возникновения, однако новая система позволит получать сведения о составе воздуха, сказем, на мобильных приложениях – как узнают о погоде.

По ее словам, часто проблемы не решаются, поскольку не были четко сформулированы. Если проблемы, которые будут обозначены в результате осуществления системы мониторинга окружающей среды, войдут в приоритеты правительства Армении, то возможно будет найти доноров для их решения, поскольку международные организации обращают внимание именно на приоритетность поставленных задач.

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