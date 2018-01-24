Роберт Ованнисян доволен своим результатом в первенстве Армении по шахматам

Роберт Ованнисян, занявший второе место, доволен своим результатом в первенстве Армении по шахматам. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в беседе с журналистами.

«Старт первенства был очень удачным для меня. Я одержал подряд 3 победы. Затем я сбросил темп. В основном, до конца я играл хорошо. В последних турах, когда мы сравнялись в очках с Айком Мартиросяном, мне нужны были победы, однако в 9-м туре я сыграл неудачно. В последней же партии я смог добиться лишь ничьи, но в случае пораженияя я был бы на третьем месте»,- сказал он.

По его словам, чемпион Армении Айк Мартиросян – талантливый и перспективный шахматист. Роберт Ованнисян планирует отдохнуть, затем начать готовиться к первенству Европы.

Чемпионом Армении стал Айк Мартиросян, на втором месте – Роберт Ованнисян, на третьем – Арман Пашикян.

Победительницей на женском первенстве Армении по шахматам стала Мария Курсова, набравшая 7.5 очков. На втором месте – Сирануш Гукасян, набравшая 6 очков. На третьем месте – Лилит Галоян, набравшая 5 очков.