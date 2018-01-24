Потребитель будет избавлен от случайного мяса: вся республика будет обеспечена сетью скотобоен

В соответствии с программой правительства Армении, Госслужба по обеспечению безопасности продуктов питания Министерства сельского хозяйства Армении осуществляет программу «Развитие скотобоенных мощностей». Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства сельского хозяйства Армении.

В рамках этой программы, вся республика будет обеспечена сетью скотобоен, что существенно повысит обеспечение безопасности продуктов питания.

Строящиеся 21 скотобойня будут введены в строй с июля сего года. С учетом того, что получены дополнительные запросы на строительство скотобоен, предполагается, что в Армении будут действовать 71 скотобойня.

Применение обязательного требования к забою скота на скотобойнях позволит делать это с соблюдением всех санитарных норм, снбжая население безопасными мясными продуктами.

Специалисты утверждают, что после перехода к указанной системе цена мяса в республике снизится, поскольку высокая конкуренция позволит сделать это.