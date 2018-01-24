Турция признала свои потери в ходе операции «Оливковая ветвь»

Генштаб ВС Турции сообщает, что в ходе операции «Оливковая ветвь» в Африне, в Сирии, турецкие силы нейтрализовали 260 боевиков из сил Рабочей партии Курдистана (PKK), партии «Демократический союз» (PYD), а также террористов из ИГИЛ. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Анадолу».

Генштаб ВС Турции сообщает также, что в ходе операции «Оливковая ветвь» в Африне погибли трое турецких военнослужащих.

Президент Турции Эрдоган продолжает вести телефон ные переговоры с руководителями различных стран по поводу операции «Оливковая ветвь». Он говорил с президентом Франции Макроном, президентом РФ Путиным, ожидается его разговор с президентом США Трампом.

ВС Турции с 20-го января начали в районе Африна в Сирии операцию «Оливковая ветвь». 20-го января 72 турецких самолета обстреляли курдские позиции, после чего турецкие ВС перешли границу Сирии, турецкие ВС вошли в Африн по 3 направлениям. В операции задействованы значительные силы и военная техника.

По данным газеты «Хурриет», турецкие силы углубились на территорию Сирии на глубину 5 км в направлении Африна. В рамках операции «Оливковая ветвь», 22-го января ВС Турции вновь обстреливали в Сирии территории, находящиеся под контролем курдских формирований. Огонь ведется из турецкого населенного пункта Килис. По данным турецкой стороны, ВС Турции взяли под свой контроль 11 сел, которые находятся под контролем курдских «Сил самообороны натода» (YPG).