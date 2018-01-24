Сеул и Пхеньян согласовали детали выступлений артистов КНДР в Республике Корея

Республика Корея и КНДР утвердили план приуроченных к зимней Олимпиаде в Пхёнчхане выступлений северокорейских артистов в городах Сеул и Каннын. Об этом сообщил в среду на брифинге официальный представитель южнокорейского министерства объединения.

"Выступления состоятся 8 февраля в Центре искусств в Канныне и 11 февраля в Национальном театре в Сеуле", - отметил представитель ведомства. По его словам, такая договоренность была достигнута после посещения Республики Корея делегацией КНДР во главе с Хён Сон Воль, руководителем ансамбля "Самчжиён",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее Юг и Север договорились о том, что "Самчжиён" в составе 140 человек выступит в Канныне и Сеуле в период проведения зимних Олимпийских игр.