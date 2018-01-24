Время в Ереване: 11:07:36,   24 Январь

Сеул и Пхеньян согласовали детали выступлений артистов КНДР в Республике Корея


Республика Корея и КНДР утвердили план приуроченных к зимней Олимпиаде в Пхёнчхане выступлений северокорейских артистов в городах Сеул и Каннын. Об этом сообщил в среду на брифинге официальный представитель южнокорейского министерства объединения.

"Выступления состоятся 8 февраля в Центре искусств в Канныне и 11 февраля в Национальном театре в Сеуле", - отметил представитель ведомства. По его словам, такая договоренность была достигнута после посещения Республики Корея делегацией КНДР во главе с Хён Сон Воль, руководителем ансамбля "Самчжиён",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее Юг и Север договорились о том, что "Самчжиён" в составе 140 человек выступит в Канныне и Сеуле в период проведения зимних Олимпийских игр.





Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации