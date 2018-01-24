Путь развития Сингапура является хорошим примером для нас: Карен Карапетян

Премьер-министр Армении Карен Карапетян, в рамках проходящего в Давосе Всемирного экономического форума, встретился с заместителем премьер-министра, министром-координатором по вопросам социального и экономического развития Сингапура Тарманом Шанмугаратнамом. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении.

В начале встречи Тарман Шанмугаратнам отметил значительный вклад армян в развитие Сингапура, подчеркнув важность культурного наследия армян в Сингапуре.

Тарман Шанмугаратнам отметил, что Армения может сыграть важную роль с точки зрения развития отношений между Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и нашим регионом. «Очень важно, что между нами нет никаких проблем, и мы полны решимости углублять наше двустороннее сотрудничество»,– сказал вице-премьер Сингапура Тарман Шанмугаратнам.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян, в свою очередь, подчеркнул, что путь развития Сингапура является хорошим примером для нас. Он отметил ряд сфер, которые могут представлять интерес для бизнеса Сингапура, в частности виноделие, органическое сельское хозяйство, образование и информационные технологии. Придана важность и реализации программ обмена в сфере образования.

«Мы заинтересованы в активизации переговоров о создании зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Сингапуром. Такое сотрудничество может способствовать росту торговли и инвестиций и реализации взаимовыгодных программ», – отметил премьер-министр.

Стороны подчеркнули важность устранения двойного налогообложения между Арменией и Сингапуром и с удовлетворением отметили, что разработка соответствующего соглашения находится на заключительном этапе.

Премьер Карен Карапетян пригласил своего сингапурского коллегу посетить Армению, и Тарман Шанмугаратнам с удовольствием принял приглашение.