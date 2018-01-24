В Синьцзян-Уйгурском автономном регионе появится "Великая стена", сообщает China Daily, ссылаясь на председателя региона Шократа Закира.

Идею усиления безопасности на государственной границе в 5,7 тысячи километров чиновник объяснил "защитой от проникновения экстремизма, сепаратизма и терроризма из-за рубежа".

"Мы постараемся сделать все возможное, чтобы не осталось брешей или невидимых точек в обеспечении социальной защиты и безопасности ключевых областей", — заявил председатель совета региона на ежегодной сессии 13-го Регионального народного конгресса в Урумчи,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Также Закир добавил, что синьцзянские власти в целях безопасности усилят контроль над интернетом и улучшат инфраструктуру в приграничных территориях.