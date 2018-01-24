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Для меня это было трудное первенство: Мария Курсова


Чемпионка Армении по шахматам 2018 года Мария Курсова думает, что первенство Армении прошло в трудной борьбе. Как передает «Арменпресс», об этом она сказала в беседе с журналистами.

 «Конечно, я очень довольна результатами. В этом году в первенстве Армении собрался очень сильный состав. Меня радует и качество сыгранных партий. Я была настроена и стремилась к максимуму. С первого взгляда может показаться, будто борьба была нетрудной, однако для меня это было трудное первенство. Все время ощушалось напряжение»- сказала она.

Победительницей на женском первенстве Армении по шахматам стала Мария Курсова, набравшая 7.5 очков. На втором месте – Сирануш Гукасян, набравшая 6 очков. На третьем месте – Лилит Галоян, набравшая 5 очков.


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