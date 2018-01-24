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СМИ: афганские боевики напали на отделение организации Save the Children


Боевики атаковали здание международной организации Save the Children ("Спасите детей") в Джелалабаде. Об этом в средусообщил телеканал Tolo News со ссылкой на пресс-секретаря губернатора провинции Нангархар.

По поступающей информации, экстремисты сначала привели в действие взрывчатку, заложенную в автомобиль. Сообщается об 11 пострадавших в результате взрыва,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В настоящее время рядом с комплексом продолжается перестрелка между боевиками и местными силами безопасности.



 

 

 




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