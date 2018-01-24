Мхитарян не примет участия в игре с «Челси»

Капитан сборной Армении по футболу и полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян не примет участия в предстоящей игре его команды с «Челси».

Как передает «Арменпресс», 24-го января, в рамках Кубка Англии, состоится встреча лондонского «Арсенала» с «Челси». Генрих Мхитарян не примет участия в этой игре, так как уже играл в начале сезона в составе «Манчестер Юнайтед».

Капитан сборной Армении Генрих Мхитарян официально стал игроком лондонского «Арсенала». Как сообщает официальный сайт английского клуба, с 29-летним армянским полузащитником подписан долгосрочный контракт.

В рамках этой сделки чилийский форвард Алексис Санчес перешел из «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед».