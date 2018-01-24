Своей игрой Айк Мартиросян будет очень полезен в сборной Армении: Лпутян

Своей игрой Айк Мартиросян придаст новый импульс и будет очень полезен в сборной Армении. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал вице-президент Федерации шахмат Армении Смбат Лпутян.

«Ожиданий от Айка очень много. Еще в прошлом году он смог стать чемпионом Армении, для многих из нас это была ожидаемая победа. Своей игрой Айк Мартиросян придаст новый импульс и будет очень полезен в сборной Армении. В этом году борьба на первенстве Армении была очень напряженной, на звание чемпиона претендовали несколько человек, и 78-е первенство Армении в мужских шахматах прошло на высоком качественном уровне»,- сказал вице-президент Федерации шахмат Армении Смбат Лпутян.

Чемпионом Армении стал Айк Мартиросян, на втором месте – Роберт Ованнисян, на третьем – Арман Пашикян.

Вице-президент Федерации шахмат Армении Смбат Лпутян высказаля и о женском первенстве. «Прекрасно играла Мария Курсова, Анна Саргсян была на хороших позициях, однако в конце не вынесла напряжения, и случилось то, что мы и представляли»,- сказал он.

Победительницей на женском первенстве Армении по шахматам стала Мария Курсова, набравшая 7.5 очков. На втором месте – Сирануш Гукасян, набравшая 6 очков. На третьем месте – Лилит Галоян, набравшая 5 очков.