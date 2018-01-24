Сенат США утвердил кандидатуру Джерома Пауэлла на пост главы Федеральной резервной системы

Сенат Конгресса США во вторник большинством голосов утвердил кандидатуру Джерома Пауэлла на пост нового председателя Совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС, выполняет функции ЦБ). Трансляция велась на сайте Конгресса.

Голосование продолжается, однако в поддержку назначения Пауэлла уже высказалось достаточное число законодателей. Он приступит к исполнению обязанностей главы ФРС после приведения к присяге.

2 ноября 2017 года президент США Дональд Трамп объявил о выдвижении Пауэлла на должность главы ФРС. Американский лидер и представители Белого дома выразили уверенность в том, что сенаторы утвердят это решение. Сейчас ФРС возглавляет Джанет Йеллен, срок ее полномочий истекает 3 февраля,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Пауэлл станет первым за последние 30 лет выдвиженцем на пост ФРС, не имеющим докторской степени в области экономики. Кроме того, впервые за 40 лет президент США не предложил действующему председателю ФРС остаться на этом посту на второй срок. Газета The Washington Post, в частности, указывала на то, что Пауэлл станет самым богатым главой ведомства со времен Марринера Экклза, возглавлявшего ФРС в 1934-1948 годах.







