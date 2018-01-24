Трамп в Давосе обсудит с британским и израильским премьерами КНДР, Иран, Сирию

В рамках международного экономического форума в Давосе президент США Дональд Трамп встретится с премьерами Великобритании Терезой Мэй и Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщил советник американского президента по нацбезопасности Герберт Макмастер.

"Во время пребывания в Давосе президент обсудит международные проблемы", - сказал он журналистам.

С Терезой Мэй будут обсуждаться усилия мирового сообщества по денуклеаризации Корейского полуострова, сирийский конфликт и вопрос о ядерном соглашении по иранскому атому,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

На встрече с Нетаньяху, по словам чиновника, Трамп "подтвердит обязательства США перед Израилем и поддержку усилий по снижению влияния Ирана на Ближнем Востоке с целью достижения длительного мира в регионе".

Встречи с Мэй и Нетаньяху намечены на четверг.

В пятницу Трамп предполагает выступить на форуме.