Президент Армении Серж Саргсян встретился с председателем Национального собрания Франции

Президент Армении Серж Саргсян 23 января в Париже встретился с председателем Национального собрания Франции Франсуа де Рюжи. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Президент поздравил Франсуа де Рюжи с избранием на столь высокий пост и пожелал ему успехов. Серж Саргсян придал большое значение межпарламентским отношениям, которые, по его словам, прекрасно дополняют повестку межгосударственных отношений. Президент Армении высоко оценил деятельность межпарламентской группы дружбы Армения-Франция, направленную на укрепление армяно-французских связей. По словам президента, эта деятельность также проявляется в формировании верных представлений о стране во время визитов депутатов в Армению и распространении соответствующей информации, которая позволяет составить более полное и объективное представление об Армении во Франции.

Серж Саргсян высоко оценил деятельность Национального собрания Франции в деле международного признания и осуждения Геноцида армян, которая, по словам президента, соответствует репутации Франции как ведущей страны по защите прав человека.

Собеседники обоюдно выразили удовлетворение также тесным армяно-французским сотрудничеством в рамках международных парламентских организаций.

Президент Саргсян высоко оценил усилия Франции – как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ – по мирному урегулированию карабахского конфликта, в данном контексте подчеркнув важность визитов французских парламентариев в Арцах, что, по его мнению, вносит неоценимый вклад в справедливое урегулирование карабахского конфликта, раскрывает распространяемую Азербайджаном ложь касательно Арцаха.

На встрече президент Серж Саргсян и председатель Национального собрания Франции Франсуа де Рюжи также коснулись отношений Армения-ЕС и их дальнейшего развития после подписания рамочного соглашения.