Европейские индексы - 23-01-18

МОСКВА, 24 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 23 января:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.71% и составил 13559.60 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.12% и составил 5535.26 пункта, британский FTSE вырос на 0.21% и составил 7731.83 пункта, российский MICEX снизился на 0.42% и составил 2298.95 пункта, а RTSI снизился на 0.17% и составил 1280.42 пункта.