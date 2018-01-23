Состоится телефонный разговор между Эрдоганом и Трампом
24-го января состоится телефонный разговор между президентом Турции Эрдоганом и президентом США Трампом. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета «Milliyet», ссылаясь на заявление министра ИД Турции Чавушоглу в ходе его визита в Париж. Тема предстоящего разговора уточняется.Возможно, что разговор пойдет об операции турецких ВС в Африне против курдов. Ранее Вашингтон призвал Турцию ограничить свою операцию в объеме и во времени. Эрдоган раскритиковал этот призыв. Анкара вновь начала призывать США прекратить поставки оружия сирийским курдам.
- 17:33 Ученые: плохая экология заставляет клетки человека ускоренно стареть
- 17:29 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 24-01-18
- 17:27 Азиатские индексы - 24-01-18
- 17:24 Папа Римский призвал противодействовать распространению "фейковых новостей"
- 17:21 Арпине Ованнисян избрана вице-председателем политической группы Европейской народной партии в ПАСЕ
- 17:18 В Париже из-за выхода из берегов Сены закрыли несколько железнодорожных станций
- 16:52 Переход к парламентской системе управления будет способствовать развитию демократии в стране: президент Армении
- 16:51 Reuters: группировка ИГ взяла на себя ответственность за нападение в Джелалабаде
- 16:46 ЕК оштрафовала на миллиард евро компанию - поставщика Apple
- 16:41 Власти Испании помешали встрече Пучдемона и спикера парламента Каталонии
- 16:29 Президент Чехии поручил Бабишу сформировать новое правительство
- 16:23 Армения до весны аннулирует армяно-турецкие протоколы: президент Армении Серж Саргсян
- 16:15 Препятствием к урегулированию карабахского конфликта президент Армении Серж Саргсян считает максималистские ожидания Азербайджана
- 16:00 Новое соглашение с ЕС открывает новые перспективы перед Арменией: Серж Саргсян
- 15:58 Армения выполнила основные обязательства по демократическим преобразованиям, взятые перед Советом Европы: Серж Саргсян
- 15:57 Ученые создали универсальную вакцину от самых опасных видов гриппа
- 15:51 СМИ: саудовские власти объявили о завершении кампании по борьбе с коррупцией
- 15:43 Психологи рассказали, как сделать подростка счастливым
- 15:30 Армения будет последовательно работать для искоренения коррупции: Серж Саргсян
- 15:30 Ученые назвали опасность чистого воздуха для планеты
- 15:23 В США ведущая не смогла сдержать смех в прямом эфире, рассказывая о бизонах
- 15:19 Жительница Ярославля встала и пошла после того, как ее сбила машина
- 15:08 Посол Армении встретился с министром обороны Грузии
- 15:06 В ПАСЕ началось выступление президента Армении. Прямая трансляция
- 14:40 Премьер-министр Армении обсудил вопросы углубления сотрудничества с представителями испанской компании «Акциона»
- 14:30 На Сицилии арестовали 40 мафиози клана, связанного с "Коза ностра"
- 14:16 Дамаск осудил заявления США и Франции по химоружию в Сирии
- 14:09 Собчак пригласили на традиционный молитвенный завтрак с участием президента США
- 13:58 Во время саммита Франкофонии в Ереване будут представители почти половины стран мира: Серж Саргсян
- 13:48 Первые в мире платиновые туфли украсили бриллиантами
- 13:45 Советник лидера Ирана предложил создать антиамериканский альянс с участием РФ
- 13:39 Макрон – своей молодостью и динамизмом, внушает надежду на развития армяно- французских отношений: Серж Саргсян
- 13:39 WP: Google потратила рекордные $18 млн на расширение влияния в Вашингтоне
- 13:35 Греция отказывается экстрадировать сбежавших из Турции военнослужащих
- 13:34 В Швейцарии состоялись протесты против приезда Трампа в Давос
21:28, 18.01.2018
Просмотрели 38261 раз Вице-спикер НС Армении назвал цинизмом заявление главы МИД Турции
16:30, 20.01.2018
Просмотрели 1957 раз Парламент Арцаха призывает международное сообщество дать правовую оценку массовым погромам армянского населения Баку
19:54, 19.01.2018
Просмотрели 1764 раз США и Канада призвали освободить азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы
16:38, 20.01.2018
Просмотрели 1621 раз Макрон заявил, что Великобритания может добиться сделки по Brexit на особых условиях
17:40, 19.01.2018
Просмотрели 1614 раз Парламент Чехии лишил премьер-министра депутатской неприкосновенности