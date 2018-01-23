Состоится телефонный разговор между Эрдоганом и Трампом

24-го января состоится телефонный разговор между президентом Турции Эрдоганом и президентом США Трампом. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета «Milliyet», ссылаясь на заявление министра ИД Турции Чавушоглу в ходе его визита в Париж. Тема предстоящего разговора уточняется.

Возможно, что разговор пойдет об операции турецких ВС в Африне против курдов. Ранее Вашингтон призвал Турцию ограничить свою операцию в объеме и во времени. Эрдоган раскритиковал этот призыв. Анкара вновь начала призывать США прекратить поставки оружия сирийским курдам.