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Состоится телефонный разговор между Эрдоганом и Трампом


24-го января  состоится телефонный разговор между президентом Турции Эрдоганом и президентом США Трампом. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета  «Milliyet», ссылаясь на заявление министра ИД Турции Чавушоглу в ходе его визита в Париж.  Тема предстоящего разговора уточняется.

Возможно, что разговор пойдет об операции турецких ВС в Африне против курдов. Ранее Вашингтон призвал Турцию ограничить свою операцию в объеме и во времени. Эрдоган раскритиковал этот призыв. Анкара вновь начала призывать США прекратить поставки оружия сирийским курдам.


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