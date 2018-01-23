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Все 7 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении за минувшие сутки, раскрыты


По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, все 7 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 22 и 23 января, раскрыты.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, зарегистрировано 3 случая обнаружения наркотиков, раскрыто 2 случая похищения человека, 12 случаев кражи, 8 случаев мошенничества, по 1 случаю фальшивомонетничества, хулиганства и незаконной вырубки деревьев. 
Из ранее совершенных преступлений раскрыто 2 случая кражи. 
За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 5 ДТП: 8 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.




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