Предстоящие на 24 января мероприятия
21:05, Январь 23, 2018
Уважаемый читатель !
Благодарим Вас за посещение интернет страницы информационного агентства АРМЕНПРЕСС.
Обращаем Ваше внимание на то, что данная новость доступна только Подписчикам АРМЕНПРЕСС.
По вопросам подписки просим связаться с нами:
Эл. почта: [email protected]
Тел: +374 10 53 98 18
- 23.01-21:12 Все 7 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении за минувшие сутки, раскрыты
- 23.01-21:05 Предстоящие на 24 января мероприятия
- 23.01-20:38 Народ Нагорного Карабаха борется за свободу, и такая борьба не может иметь неблагоприятного завершения: президент Армении
- 23.01-20:05 Позиции Армении и Франции по жизненно важным вопросам почти совпадают: президент Армении
- 23.01-19:47 Президент Франции с радостью принял приглашение Сержа Саргсяна принять участие в саммите Франкофонии в Ереване
- 23.01-19:42 Известны номинанты на премию "Оскар"
- 23.01-19:32 Посол Казахстана представил министру обороны Армении нового военного атташе
- 23.01-19:16 Макрон ожидает, что возобновление диалога вокруг нагорно-карабахского урегулирования приведет к конкретным результатам
- 23.01-19:05 Армения прошла долгий путь по созданию стабильной демократической страны между Западом и Востоком: Президент Франции
- 23.01-18:49 Премьер-министр Армении в Давосе встретился с президентом Швейцарской Конфедерации
- 23.01-18:22 Председателем Политической комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы избран представитель Нидерландов
- 23.01-18:13 В Елисейском дворце стартовали армяно-французские переговоры высокого уровня
- 23.01-17:56 Ученые: выход на пенсию существенно повышает риск возникновения деменции
- 23.01-17:36 Съемки фильма "Чудо-женщина 2" пройдут с соблюдением правил по борьбе с домогательствами
- 23.01-17:33 Кандидатуру Пайлана выдвинули на Нобелевскую премию мира
- 23.01-17:32 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 23-01-18
- 23.01-17:31 Азиатские индексы - 23-01-18
- 23.01-17:28 Пучдемон считает, что его возвращение в Барселону стало бы хорошей новостью для испанцев
- 23.01-17:25 В Елисейском дворце стартовала встреча президентов Армении и Франции
- 23.01-17:12 Депутат парламента Латвии официально опроверг приписываемые ему азербайджанским информагентством мысли
- 23.01-17:07 Премьер-министр Армении встретился с председателем Национального совета Швейцарии
- 23.01-16:55 В Китае за ночь построили железнодорожную развязку
- 23.01-16:51 ЕС исключил восемь стран и территорий из черного списка офшоров
- 23.01-16:48 Премьер-министр Армении в Давосе провел встречи с руководителями крупных международных компаний
- 23.01-16:46 В Британии полицейский необычным способом поддержал ограбленного старика
- 23.01-16:39 Земан назначит Бабиша премьером Чехии вне зависимости от результатов выборов
- 23.01-16:30 ГКЗЭК Армении ежедневно проверяет ценовую политику доминирующего бизнеса
- 23.01-16:11 В Ереване на улице Грачья Нерсисяна будет запущен в действие новый радар скорости
- 23.01-16:07 Производство сырой нефти в Азербайджане за последние 7 лет упало на 23,66%
- 23.01-15:59 Рок-группа Rush прекращает свое существование
- 23.01-15:57 Министр сельского хозяйства представил причины подорожания в Армении картофеля
- 23.01-15:55 В Швейцарии разработали экзоскелет руки, управляемый силой мысли
- 23.01-15:48 Глава Пентагона призвал Турцию к сдержанности в связи с операцией в Африне
- 23.01-15:38 Число безработных в мире в 2017 году достигло рекордного уровня
- 23.01-15:32 В мониторинговой комиссии ПАСЕ по вопросам Армении назначен новый содокладчик
21:28, 18.01.2018
Просмотрели 38245 раз Вице-спикер НС Армении назвал цинизмом заявление главы МИД Турции
16:30, 20.01.2018
Просмотрели 1876 раз Парламент Арцаха призывает международное сообщество дать правовую оценку массовым погромам армянского населения Баку
19:54, 19.01.2018
Просмотрели 1695 раз США и Канада призвали освободить азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы
16:38, 20.01.2018
Просмотрели 1555 раз Макрон заявил, что Великобритания может добиться сделки по Brexit на особых условиях
17:40, 19.01.2018
Просмотрели 1551 раз Парламент Чехии лишил премьер-министра депутатской неприкосновенности