Народ Нагорного Карабаха борется за свободу, и такая борьба не может иметь неблагоприятного завершения: президент Армении

Президент Армении Серж Саргсян высоко оценил подходы Франции, как сопредседателя Минской группы ОБСЕ, направленные на мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта и установление безопасности. Как сообщает Арменпресс, об этом Саргсян заявил на совместной с Макроном пресс-конференции по итогам встречи президентов Армении и Франции.

», - заявил президент Армении.