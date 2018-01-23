Народ Нагорного Карабаха борется за свободу, и такая борьба не может иметь неблагоприятного завершения: президент Армении
20:38, 23 Январь, 2018
Президент Армении Серж Саргсян высоко оценил подходы Франции, как сопредседателя Минской группы ОБСЕ, направленные на мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта и установление безопасности. Как сообщает Арменпресс, об этом Саргсян заявил на совместной с Макроном пресс-конференции по итогам встречи президентов Армении и Франции.«Конечно, мы говорили о нагорно-карабахском конфликте, который, вероятно, является одним из наиболее чувствительных вопросов в нашем регионе. Я высоко оценил подходы Франции, как сопредседателя Минской группы ОБСЕ, направленные на мирное урегулирование конфликта и установление безопасности, стабильности и сотрудничества в нашем регионе. Армения намерена продолжить переговоры при посредничестве сопредседателей. Известно, что народ Нагорного Карабаха борется за свободу и самоопределение, и такая борьба не может иметь неблагоприятного завершения», - заявил президент Армении.