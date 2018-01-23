В рамках рабочего визита во Францию президент Армении Серж Саргсян 23 января встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, президент Макрон поприветствовал президента Армении во Франции и отметил, что помимо дружественных отношений между Арменией и Францией он рассчитывает обсудить также сотрудничество в многостороннем формате, в том числе сотрудничество в рамках Франкофонии, а также развития отношений Армения-ЕС после подписания рамочного соглашения Армения-ЕС.

Президент Франции также поинтересовался у своего коллеги о последних событиях в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта и подходах президента Саргсяна в вопросе продвижения этого процесса, а также об отношениях Армении со странами региона.

Президенты Серж Саргсян и Эммануэль Макрон подчеркнули непрерывное развитие парламентских отношений Армения-Франция и активизацию отношений в экономической сфере, подчеркнув, что необходимо поднять уровень экономических отношений до высокого уровня политических отношений.

Коснувшись саммита Франкофонии, который состоится в Армении в этом году, Эммануэль Макрон подчеркнул, что Франция поддерживает Армению и будет максимально содействовать, чтобы провести саммит на высоком уровне. Президент Франции с радостью принял приглашение Сержа Саргсяна принять участие в саммите Франкофонии в Ереване.

Подводя итоги встречи, президенты Серж Саргсян и Эммануэль Макрон выступили с заявлениями для СМИ.