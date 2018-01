Американская академия кинематографических наук и искусств 23 января объявила номинантов на премию "Оскар". Как сообщает Арменпресс, церемония объявления состоялась в кинотеатре Samuel Goldwyn Theatre, а честь огласить имена номинантов выпала американской комедийной актрисеТиффани Хэддиш и британскому актеру и режиссеру Энди Серкису.

Среди счастливчиков, которые теперь поборются за заветные статуэтки, есть и отечественная картина: в категории "Лучший фильм на иностранном языке" заявлен фильм "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, который уже выиграл множество наград.

"Оскар" в этом году будет юбилейным: церемония вручения наград пройдет уже в 90-й раз! Торжественное мероприятие состоится уже 4 марта, и, по традиции, пройдет в кинотеатре "Долби", где соберутся ведущие голливудские звезды.

Важнейшие номинации "Оскар-2017":

Лучший фильм

"Зови меня своим именем" (Call Me by Your Name)

"Темные времена" (Darkest Hour)

"Дюнкерк" (Dunkirk)

"Прочь" (Get Out)

"Леди Берд" (Lady Bird)

"Призрачная нить" (Phantom Thread)

"Секретное досье" (The Post)

"Форма воды" (The Shape of Water)

"Три билборда на границе Эббинга, Миссури" (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

Лучшая мужская роль

Тимоти Шаламе, "Зови меня своим именем" (Call Me by Your Name)

Дэниэл Дэй-Льюис, "Призрачная нить" (Phantom Thread)

Дэниэл Калуя, "Прочь" (Get Out)

Гари Олдман, "Темные времена" (Darkest Hour)

Дензел Вашингтон, "Роман Израэл, Esq." (Roman J. Israel, Esq.)

Лучшая женская роль

Салли Хокинс, "Форма воды" (The Shape of Water)

Фрэнсис МакДорманд, "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

Марго Робби, "Тоня против всех" (I, Tonya)

Сирша Ронан, "Леди Берд" (Lady Bird)

Мерил Стрип, "Секретное досье" (The Post)

Лучшая мужская роль второго плана

Уиллем Дефо, "Проект "Флорида" (The Florida Project)

Вуди Харрельсон, "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

Ричард Дженкинс, "Форма воды" (The Shape of Water)

Кристофер Пламмер, "Все деньги мира"

Сэм Рокуэлл, "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

Лучшая женская роль второго плана

Мэри Джей Блайдж, Ферма "Мадбаунд" (Mudbound)

Эллисон Дженни, "Тоня против всех" (I, Tonya)

Лори Меткаф, "Леди Берд" (Lady Bird)

Лесли Мэнвилл, "Призрачная нить" (Phantom Thread)

Октавия Спенсер, "Форма воды" (The Shape of Water)

Лучший режиссер

Кристофер Нолан, "Дюнкерк" (Dunkirk)

Джордан Пил, "Прочь" (Get Out)

Грета Гервиг, "Леди Берд" (Lady Bird)

Пол Томас Андерсон, "Призрачная нить" (Phantom Thread)

Гильермо дель Торо, "Форма воды" (The Shape of Water)

Лучший оригинальный сценарий

"Любовь-болезнь" (The Big Sick)

"Прочь" (Get Out)

"Леди Берд" (Lady Bird)

"Форма воды" (The Shape of Water)

"Три билборда на границе Эббинга, Миссури" (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

Лучший адаптированный сценарий

"Зови меня своим именем" (Call Me by Your Name)

"Горе-творец" (The Disaster Artist)

"Логан" (Logan)

"Большая игра" (Molly’s Game)

"Ферма "Мадбаунд" (Mudbound)

Лучший фильм на иностранном языке

"Фантастическая женщина", Чили (A Fantastic Woman)

"Оскорбление", Ливан (The Insult)

"Нелюбовь", Россия

"О теле и дуще", Венгрия (Body and Soul)

"Квадрат", Швеция (The Square)

Лучший анимационный фильм

"Босс-молокосос" (The Boss Baby)

"Добытчица" (The Breadwinner)

"Тайна Коко" (Coco)

"Фердинанд" (Фердинанд)

"Ван Гог. С любовью, Винсент" (Loving Vincent)