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Премьер-министр Армении в Давосе встретился с президентом Швейцарской Конфедерации


Премьер-министр Армении Карен Карапетян 23 января  в Давосе встретился с президентом Швейцарской Конфедерации Аленом Берсе

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, собеседники обсудили повестку двустороннего сотрудничества, выразив удовлетворение высоким уровнем политических отношений, а также подчеркнули важность развития и углубления торгово-экономических отношений между двумя странами.

На встрече стороны затронули возможности реализации бизнес-программ в различных сферах экономики. В этом контексте было достигнуто соглашение о расширении сотрудничества между конкретными швейцарскими компаниями и соответствующими армянскими организациями.




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