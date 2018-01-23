Председателем Политической комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы избран представитель Нидерландов Рие Оменруттен. В беседе с Арменпресс об этом сообщила вице-спикер НС Армении, руководитель армянской делегации в ПАСЕ Арпине Ованнисян.

По ее словам, борьба шла между представителями Нидерландов и Венгрии. По итогам голосования с 30 голосами победил Рие Оменруттен.