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Председателем Политической комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы избран представитель Нидерландов


Председателем Политической комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы избран представитель Нидерландов Рие Оменруттен. В беседе с Арменпресс об этом сообщила вице-спикер НС Армении, руководитель армянской делегации в ПАСЕ Арпине Ованнисян.

По ее словам, борьба шла между представителями Нидерландов и Венгрии. По итогам голосования с 30 голосами победил Рие Оменруттен.




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